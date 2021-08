OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Kita-Fachkräftemangel:

"Wie kann es sein, dass acht Jahre, nachdem die Bundesregierung den einklagbaren Rechtsanspruch auf Kita- und Krippenplätze eingeführt hat, immer noch Hunderttausende Erzieher in Deutschland fehlen? Wie kann es sein, dass sich das trotz aller vollmundigen Initiativen auch bis 2030 laut einer Bertelsmann-Studie nicht ändern wird? Das werbemäßig sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" entpuppt sich zweieinhalb Jahre nach seinem Start schlicht als Etikettenschwindel. Mal stecken Landesregierungen das Geld in beitragsfreie Plätze, mal in die Qualifizierung der Kita-Leitung, mal in längere Betreuungszeiten, eine Qualitätskontrolle fehlt. Dass Kitas und Kindergärten dadurch wirklich "gut" werden, ist zu bezweifeln."