Klöckner legt Bericht zur Ernte 2021 vor

BERLIN (dpa-AFX) - Eine erste offizielle Bilanz der Getreideernte 2021 legt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch (11.00) in Berlin vor. Grundlage des amtlichen Ernteberichts sind festgestellte Erträge für bundesweit mehrere tausend Felder.

In vielen Regionen kamen die Mähdrescher auf Raps- und Getreideflächen wegen ungünstigen Wetters mit häufigen Regenschauern zuletzt nur stockend voran, wie der Deutsche Bauernverband berichtet hatte. Auch die Ertragsaussichten trübte dies demnach teils ein. Der Verband will an diesem Freitag ebenfalls eine eigene Erntebilanz vorlegen./sam/DP/jha