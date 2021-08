DAX update DAX – wieder so eine „ja aber“-Situation Gastautor: Christoph Geyer | 25.08.2021, 07:29 | 44 | 0 | 0 25.08.2021, 07:29 | Der DAX kommt nicht so recht in Fahrt. Das wird sich auch kurzfristig kaum ändern. Der DAX kommt nicht so recht in Fahrt. Das wird sich auch kurzfristig kaum ändern. An den Punkteständen des DAX ist seit einigen Wochen nicht viel auszusetzen. Nach kurzen, zum Teil kräftigeren Rücksetzern, kommt der Markt immer wieder nach oben und generiert dabei sogar neue Topnotierungen. Gleichwohl, und das ist das „aber“, ändert sich an der technischen Lage kaum etwas. So wurde zuletzt zum Beispiel die Chance vertan, dass der MACD-Indikator an seiner Triggerlinie nach oben abprallt und damit ein neues Kaufsignal generiert. Der Stochastik-Indikator hatte vor kurzem ein Verkaufssignal gebildet, welches auch kaum beachtet wurde. Dies zeigt an, dass die Indikatorensignale derzeit kaum Beachtung finden oder gar nicht erst erfolgen. Die Umsätze sind weiterhin rückläufig, was dazu führt, dass keine Aufwärtsdynamik aufkommen kann. Immerhin konnten die Marktteilnehmer nach nur zwei Tagen den Einbruch unter die alte Widerstandslinie die nun zur Unterstützung geworden ist, negieren. Der kurzfristige, seit Mitte Juli bestehende Aufwärtstrend wurde dagegen zur Seite verlassen. Bei der Statistik der vergangenen Jahre ist derzeit eine ausgeglichene Phase zu erkennen. Nahezu ausgewogen sind die Jahre mit positiver wie negativer Performance. Entsprechend uneinheitlich stellt sich nun auch die aktuelle Lage dar. Ende September, Anfang Oktober wird sich dies aber ändern und einer statistisch positiveren Phase weichen. Bis dahin sollte nicht allzu viel vom Markt erwartet werden. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.853,07€ Hebel 14,95 Ask 10,63 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.939,21€ Hebel 14,91 Ask 10,66 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH Impressum Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main. Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert noch weitergegeben werden, ©2021. Verantwortlich: Autor: Chris-Oliver Schickentanz, CEFA Christoph Geyer, CFTe Wichtige Hinweise Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit. Kein Angebot; keine Beratung Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Darstellung von Wertentwicklungen Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. Lesen Sie das Buch von Christoph Geyer*: * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. ANZEIGE Wertpapier

DAX Index





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer