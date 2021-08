DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nach dem leichten Anstieg des Leitindex Dax am Vortag werden am Mittwoch im frühen Handel überschaubare Abgaben erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start um 0,16 Prozent niedriger auf 15 880 Punkte. Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei über 16 000 Punkten bewegt sich der Dax unter starken Schwankungen um die Marke von 15 800 Zählern. Im Verlauf des Vormittags könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August für Bewegung sorgen.

USA: - ERHOLUNG VERTEIDIGT - Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen nach den Vortagsrekorden einiger Indizes nicht mehr so energisch zugegriffen. Im Tagesverlauf reichte es an der technologielastigen Nasdaq-Börse und dem S&P 500 aber dennoch für die nächsten Bestmarken, im Späthandel ließ der Schwung jedoch etwas nach. Das Interesse galt weiter stark der amerikanischen Geldpolitik. Der Nasdaq 100 brachte mit 15 357,68 Punkten ein Plus von 0,29 Prozent über die Ziellinie. Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,15 Prozent auf 4486,23 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nur knapp um 0,09 Prozent auf 35 366,26 Punkte hoch. Ihm fehlt damit weiter ein gutes Stück zum Vorwochenrekord von 35 631 Punkten.

ASIEN: - WEITGEHEND STABIL - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch zwar teilweise eine wenig nachgegeben, die Gewinne ihrer jüngsten Erholung aber dennoch weitgehend verteidigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war zuletzt mit minus 0,06 Prozent fast unverändert. Der Hang Seng in Honkong sank um 0,22 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte 0,05 Prozent im Minus.

^

DAX 15905,85 0,33

XDAX 15898,61 0,29

EuroSTOXX 50 4178,08 0,04

Stoxx50 3625,98 -0,26



DJIA 35366,26 0,09

S&P 500 4486,23 0,15

NASDAQ 100 15357,68 0,29

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 176,77 +0,01%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1740 -0,14

USD/Yen 109,78 0,11

Euro/Yen 128,88 -0,03



°



ROHÖL:



^

Brent 70,70 -0,35 USD

WTI 67,16 -0,38 USD

°



/mis