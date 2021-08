Technical Trading: Platin mit 70% Wahrscheinlichkeit... Autor: René Wolfram | 25.08.2021, 07:39 | 13 | 0 | 0 25.08.2021, 07:39 |



BULLISH | Was sieht gut aus Zur Wochenmitte ergibt sich eine Tradingchance bei Platin, die auf eine mehrwöchige Bewegung abzielt. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]

