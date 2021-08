JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36,00

Kursziel alt: 26,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 26,60 auf 36,00 Euro angehoben. Der zuletzt optimistischer gewordene Jahresausblick des Anlagenbauers signalisiere eine schnellere Trendwende als gedacht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung dürfte auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückkehren. Weiteres Potenzial bei den Gewinnmargen dürfte nun aber nur in kleineren Schritten realisiert werden./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 20:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.