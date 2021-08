Graph Blockchain schließt Übernahme von Optimum Coin Analyser ab

TORONTO, ONTARIO – 25. August 2021 – Graph Blockchain Inc. (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FRA: RT5A) („das Unternehmen“ oder „Graph“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 9. August 2021 ( https://www.graphblockchain.com/post/graph-blockchain-to-acquire-optim ... ) seine Übernahme von Optimum Coin Analyser Inc. („Optimum“) abgeschlossen hat; diese Gesellschaft bietet ein KI-basiertes Analyse-Tool für Kryptowährungen.

Optimum verfolgt ein Abonnementmodell mit einer Cloud-basierten Suchmaschine, die für Graph eine Plattform mit wiederkehrenden Umsätzen generiert; das Unternehmen geht davon aus, dass sich daraus eine stetige und verlässliche Einnahmequelle ergibt.

Entsprechend der Aktientauschvereinbarung (die „Tauschvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Optimum und den Aktionären von Optimum wurde der Kaufpreis von $ 5.000.000 durch die Ausgabe von insgesamt 71.428.571 Einheiten (die „Gegenleistungseinheiten“) des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von $ 0,07 pro Gegenleistungseinheit beglichen, wobei jede Vertragspreiseinheit aus einer Stammaktie („Stammaktie”) und einem Stammaktienkauf-Warrant (der „Warrant”) besteht. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab Transaktionsabschluss zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 0,09 pro Aktie.

„Unser erklärtes Ziel mit Optimum ist die Integration von Datenanalyse durch Graph, um unstrukturierte Daten zu erheben, zu bereinigen und zu analysieren, was zum einfacheren Management unseres Altcoin-Portfolios beitragen und die Entscheidungsfindung durch die Identifizierung bestimmter Trends, Chancen und Risiken verbessern kann. Wir sind außerordentlich erfreut über die Übernahme von Optimum und die Integration dieser Komponente in unser Geschäft“, sagte Paul Haber, der Chief Executive Officer.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass John McMullen am 21. Juli als Director des Unternehmens ausgeschieden ist, und bedankt sich bei ihm für seine Leistungen. Alexander MacKay wurde mit heutiger Wirkung in das Board of Directors und als Mitglied in das Audit Committee berufen. Wir möchten Alex in dieser Funktion begrüßen und freuen uns auf seine Beiträge und sein Know-how als unabhängiger Director.