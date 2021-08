Auf Wochensicht hat der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude gut zehn Prozent an Boden gut gemacht und ist an der einstigen Verkaufsmarke von 65,00 US-Dollar zur Oberseite angesprungen. Gelingt es nun weitere Hürden aus dem Weg zu räumen, könnten sogar noch in diesem Monat die aktuellen Jahreshochs ins Visier der Anleger geraten. Eine Fortsetzung des seit Frühjahr 2020 bestehenden Aufwärtstrend wäre damit gesichert und könnte darüber hinaus noch sehr viel höhere Preise hervorbringen. Noch aber blockiert das breite Widerstandsband zwischen 74,36 und 77,84 US-Dollar ein Weiterkommen des Ölpreises.

Nachfrage steigt stetig

Gelingt es den Widerstand um 71,44 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, werden weitere Zugewinne zunächst an 74,36 US-Dollar und darüber schließlich die Jahreshochs bei 77,84 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Mittelfristig dürfte aber erst darüber ein Signal mit entsprechenden Anstiegschancen an 90,00 und glatt 100,00 US-Dollar aktiviert werden. Geht es dagegen unter 65,00 US-Dollar abwärts, sind Rückschläge auf rund 61,00 US-Dollar nahezu vorprogrammiert.