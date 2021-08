Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Kaufempfehlung der Deutschen Bank treibt Puma und Adidas an Kaufempfehlungen der Deutschen Bank für Adidas und Puma haben am Mittwochmorgen die Kurse beider Unternehmen angetrieben. In einem ansonsten lethargischen vorbörslichen Aktienhandel legten Adidas auf Tradegate um 1 Prozent auf 308,05 Euro zu und …