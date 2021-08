Goldpreis: Was ist jetzt drin? Und wann kommen die Goldaktien in Fahrt?

Welche Hürden warten jetzt auf den Goldpreis? Wann kommen die Goldaktien wieder in Fahrt? Und was macht nun die Federal Reserve?

Der Flash-Crash steckt vielen Anlegern noch in den Knochen. In der ersten August-Woche hatte der Goldpreis praktisch über Nacht mehr als 100 US-Dollar abgegeben. Am Markt machte sich Panik breit, viele Anleger warfen die Flinte entnervt ins Korn, was auch die Kurse der Goldaktien drückte. Inzwischen aber hat sich zumindest beim Goldpreis die Situation deutlich verbessert. Vor wenigen Tagen blickte das Edelmetall wieder über die Marke von 1.800 US-Dollar je Unze. Es hat also keine vier Wochen gedauert, um zwei runde Hunderter-Hürden zu überspringen und die Verluste fast komplett auszugleichen.

Goldpreis: Was sagt der Chart? Wo sind die nächsten Hürden?

Doch wie geht es nun weiter? Positiv ist erst einmal, dass der Goldpreis nicht noch tiefer abgerutscht ist. Die Wende gelang über dem Level der beiden Doppeltiefs aus dem Frühjahr dieses Jahres. Zum zweiten hat sich die Notiz zügig an die 1.800er-Marke herangekämpft. Somit ist charttechnisch nichts verloren. Zudem gab es am Montag mit -6,5 Tonnen die größte Abflüsse in Gold-ETF seit 12 Wochen. Dennoch gab der Preis nicht nach. Das ist ein kleines Signal der Stärke. Nun rücken aber die nächsten Widerstände um 1.820 US-Dollar und 1.840 US-Dollar in den Fokus. Um nachhaltig höhere Preisniveaus zu erreichen, müsste Gold hier durchbrechen. Unterstützung könnte es nun vom Zentralbanktreffen der Federal Reserve geben. Am Markt wird zwar nach dem schwachen US-Einkaufsmanagerindex kein Signal in Richtung Rückführung der Anleihekäufe mehr erwartet. Aber da sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. Irgendwann wird die Fed aktiv werden müssen. Angesichts der hohen Kurslevels an den Aktienmärkten – S&P500 und Nasdaq – bewegen sich auf Rekordniveaus, könnte es nun ein guter Zeitpunkt sein, mit dem Tapering zu beginnen. Auch in der Geldpolitik ist Timing ein entscheidender Faktor.