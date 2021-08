Spirituosen-Produzent Pernod Ricard rechnet mit mehr Gewinn nach US-Urteil

PARIS (dpa-AFX) - Dem französischen Whisky- und Wodka-Hersteller Pernod Ricard winkt nach einer US-Gerichtsentscheidung zusätzlicher Gewinn in diesem Geschäftsjahr. Das Unternehmen könne in Folge des Richterspruchs Abgaben im Zusammenhang mit dem Export von Spirituosen aus den USA zurückfordern, teilte Pernod Ricard am Mittwoch in Paris mit. Dies sollte eine Summe von 163 Millionen US-Dollar (139 Mio Euro) zum Vorsteuergewinn im laufenden Geschäftsjahr beitragen. Davon seien 33 Millionen Dollar aus wiederkehrenden Geschäften, was einem zusätzlichen Wachstum aus eigener Kraft von etwa einem Prozent entspreche.

Der zusätzliche Gewinn ist den Angaben zufolge noch nicht in dem im Juni angehobenen Jahresausblick enthalten gewesen. Damals hatte das Management einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns aus eigener Kraft - also Wechselkurseffekte ausgeklammert - um 16 Prozent in Aussicht gestellt./niw/mne/