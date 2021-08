Die 147 Filialen einer Tabakkette in Michigan bieten TAAT innerhalb von Wochen nach der ersten Bestellung an allen Standorten an

Las Vegas und Vancouver, 25. August 2021 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass ein Betreiber einer Tabakladenkette in Michigan, mit dem das Unternehmen kürzlich auf einer Messe in Verhandlung getreten war, am 22. Juli 2021 eine erste Bestellung von TAAT aufgegeben hat und eine TAAT-Platzierungsrate von 100 % an allen seinen 147 Verkaufsstellen im Bundesstaat Michigan bestätigt hat. Mit Hunderten von TAAT-Einzelhändlern in Ohio sowie einer wachsenden Präsenz im Großraum Chicago (Illinois) stärkt das Hinzufügen dieser Filialen in Michigan die Präsenz von TAAT in der Region der Great Lakes in den USA.

In einer Pressemitteilung vom 17. August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es innerhalb von nur zwei Monaten den Vertrieb von TAAT in sieben neuen US-Bundesstaaten aufgenommen hat. Das Unternehmen demonstriert damit die stark wachsende Präsenz von TAAT in den USA und bereitet sich gleichzeitig auf die ersten internationalen Markteinführungen vor, nachdem, wie in einer Pressemitteilung vom 20. August 2021 angekündigt, ein Großhändler in Großbritannien und Irland ein Bestellung in Höhe von CAD1.075.000 aufgegeben hatte. Obwohl TAAT jetzt in den Convenience-Outlets mehrerer Tankstellen unter nationalen und globalen Bannern verkauft wird, ist dies die erste Platzierung des Unternehmens in allen Geschäften eines Einzelhändlers mit 100 oder mehr Geschäften. Eine vollständige Liste aller TAAT Verkaufsstellen in den USA finden Sie auf dem TryTAAT Store Locator unter: https://trytaat.com/pages/sca-store-locator

Nachdem ein Tabakeinzelhändler aus Michigan in allen seinen 147 Geschäftsstandorten TAAT anbietet, verfügt das Unternehmen nun über mehrere Verkaufsstellen in verschiedenen Bundesstaaten der Region Great Lakes, darunter Ohio und Illinois. TAAT wird auch im Südosten der USA vertrieben und wird in Kürze in Großbritannien und Irland auf den Markt kommen.

Fast zehn Millionen Raucher ab 21 Jahren zahlen in Michigan durchschnittlich USD7,67 pro Packung Tabakzigaretten, was höher ist als der nationale durchschnittliche Einzelhandelspreis pro Packung1. Durch die Einführung von TAAT in Michigan über einen etablierten Tabakeinzelhändler mit landesweiter Präsenz verzeichnet das Unternehmen positive Auswirkungen dieser besseren Sichtbarkeit auf seine Leistungskennzahlen wie Nachbestellungsraten nach Regionen. Geschäfte mit TAAT in Michigan umfassen derzeit Standorte im Gebiet der Upper Peninsula, wo der Prozentsatz der Erwachsenen, die Zigaretten rauchen, in der Vergangenheit über dem Durchschnitt des Bundesstaates2 lag.