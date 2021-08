Netfonds AG: Umsatzwachstum um 23,8% auf einen Konzernumsatz von 87,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, erzielte im 1. Halbjahr 2021 einen konsolidierten Konzernumsatz von 87,4 Mio. EUR. Das entspricht einem Plus von 23,8% gegenüber dem Vorjahr (HJ 1/ 2020: 70,6 Mio. EUR).Der Netto-Konzernumsatz nach Abzug der Vergütungen an die angeschlossenen Kunden und Berater erhöhte sich im selben Zeitraum um 19,6% auf 16,75 Mio. EUR (HJ 1/ 2020: 14,0 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Brutto-Konzernumsatz, erreichte 19,2 Prozent. Ergebnisseitig konnte die Netfonds Gruppe das EBITDA im Vorjahresvergleich um 120 % von 1,09 Mio. EUR auf ein EBITDA von 2,40 Mio. EUR verbessern.Das EBIT erreicht in HJ1 2021 einen Wert von 0,79 Mio. EUR (HJ1/2020 0,10 Mio. EUR).Im Zusammenhang mit der zum Halbjahr vollzogenen Abschaltung der Altplattform und der Umstellung auf die neue Softwareplattform finfire wurde im zweiten Quartal eine Einmalbelastung von 0,3 Mio. EUR verbucht."Die Netfonds Gruppe ist im ersten Halbjahr 2021 weiterhin dynamisch gewachsen. Besonders wachstumsstark zeigten sich die Bereiche Regulatory & Technology mit einem Wachstum von > 60% und Wholesale mit + 21% gegenüber dem Vorjahr. Die Vermögensverwaltung und das Portfoliomanagement hatten mit einem Zuwachs der Assets under Management von > 500 Mio. EUR das mit Abstand erfolgreichste Halbjahr seit ihrer Gründung. Der Bereich Real Estate, Marketing & Products liegt umsatzseitig zum Halbjahr noch zurück. Wir erwarten hier entsprechend der Planung den Hauptteil der Umsätze und Erträge in der zweiten Jahreshälfte und für das Gesamtjahr ebenso ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr", führt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, aus.