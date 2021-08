Selskabsmeddelelse Nr. 07 / 2021

Erria A/S & Erria Container Service har gjort det bedre end de oprindelige driftforventninger, og selskabet opjusterer derfor forventningerne til årets resultat:





Forventninger for 2021

Selskabet hæver forventningerne til 2021 til en omsætning på 50-60 mio. kr. (tidligere 45-55 mio. kr.) og at EBITDA vil andrage 0 til 2 mio. kr. (tidligere -1 til +1 mio. kr).

Forventningerne er grundet Covid-19 udviklingen i Vietnam, behæftet med betydelig større usikkerhed end sædvanligt.

Overtagelsen af Mermaid Maritime Vietnam forventes gennemført ultimo 2021 og vil derfor ikke at påvirke Selskabet væsentligt i indeværende år.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.





Søren Storgaard Henrik N. Andersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør













Certified adviser

Norden CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365

Dk-2840 Holte

Tel: +45 20720200