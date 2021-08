Gestern neue Allzeithochs an der Wall Street, so beim S&P 500 und beim Nasdaq Composite (der das erste Mal über die Marke von 15.000 Punkten steigt). Dennoch aber herrscht nach wie vor "Furcht", wenn man dem von CNN

Gestern neue Allzeithochs an der Wall Street, so beim S&P 500 und beim Nasdaq Composite (der das erste Mal über die Marke von 15.000 Punkten steigt). Dennoch aber herrscht nach wie vor "Furcht", wenn man dem von CNN ermittelten Fear&Greed-Index glaubt. Wie kann das sein angesichts fast täglich neuer Allzeithochs an der Wall Street (der S&P 500 mit dem 50. Allzeithoch auf Schlusskurs-Basis)? Im Video ein Blick auf die Berechnung des Fear&Greed-Index und die Lage an den Märkten im Vorfeld der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole. Herrscht nun eher Furcht, oder doch eher die Gier?

Hinweis aus Video auf Artikel: "Klimawandel erfordert Verzicht? Christian Rieck über das, was falsch läuft!"

Das Video "Furcht und Gier!" sehen Sie hier..