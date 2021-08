DEUTSCHE BANK stuft ASOS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Asos mit "Buy" und einem Kursziel von 5400 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Einfluss der abnehmenden Lockdown-Maßnahmen auf die Bekleidungsbranche dürfte weitgehend vorüber sein, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er setzt auf Unternehmen mit Wachstum, die sich an die veränderten Einstellungen der Kunden anpassten. Gleichzeitig bevorzugt er den Online-Absatz gegenüber traditionellen Vertriebswegen. Die Asos-Aktie biete nach dem jüngsten Kursrückgang nun wieder ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.