Swiss Re und Climeworks lancieren Partnerschaft und unterzeichnen weltweit ersten Zehnjahresvertrag für CO2-Entnahme

Zürich, 25. August 2021 - Swiss Re und Climeworks, ein führendes Technologieunternehmen für die Abscheidung von CO 2 aus der Luft, gehen eine Partnerschaft zur Bekämpfung des Klimawandels ein. Die beiden Unternehmen haben den weltweit ersten langfristigen Abnahmevertrag für die Entnahme von CO 2 , das heisst die direkte Abscheidung und Speicherung von CO 2 aus der Luft, unterzeichnet. Der Vertrag hat einen Gesamtwert von 10 Mio. USD und eine Laufzeit von zehn Jahren. Für Swiss Re ist die Zusammenarbeit ein Meilenstein auf dem Weg zu ihrem Netto-Null-Ziel für die eigenen Betriebsemissionen bis 2030. Mit der Partnerschaft unterstreicht Swiss Re ihre Unterstützung der CO 2 -Entnahmeindustrie und verschafft sich frühzeitigen Zugang zu neuen Risikopools und Anlageklassen in diesem Bereich.

Sowohl die Vertragslaufzeit von zehn Jahren als auch der Gesamtwert von 10 Mio. USD sind auf dem freiwilligen Markt für diese Art der hochwertigen CO 2 -Entnahme bisher unerreicht und senden ein wichtiges Nachfragesignal an Entwickler, Investoren und andere Käufer. Die beiden Unternehmen vereinbarten ausserdem, bei der Entwicklung von Risikomanagement-Wissen und Versicherungsprodukten zusammenzuarbeiten und künftige Investitions- und Projektfinanzierungsmöglichkeiten zu sondieren.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re und Co-Vorsitzender der Alliance of CEO Climate Leaders des Weltwirtschaftsforums, sagte: «Um die Risiken des Klimawandels zu mindern, muss die Welt die CO 2 -Entnahme vorantreiben, und zwar zusätzlich zur Emissionssenkung, nicht nur an deren Stelle. Durch die Partnerschaft mit Climeworks können wir dabei auf unsere Stärken als Risikonehmer, Investor und vorausschauender Abnehmer von Klimalösungen setzen.»

Die von Climeworks in Island angebotene Technologielösung zur CO 2 -Entnahme filtert das Kohlendioxid mithilfe geothermischer Energie aus der Umgebungsluft. Anschliessend wird das abgeschiedene CO 2 zur dauerhaften Speicherung in nahegelegene Gesteinsschichten geleitet. Es wird in Wasser gelöst und tief in den Untergrund gepumpt, wo es auf natürliche Weise mit dem umgebenden Basaltgestein reagiert und stabile Karbonatmineralien bildet - das CO 2 wird buchstäblich versteinert. Dies gilt als die sicherste und dauerhafteste aller heute kommerziell verfügbaren Lösungen für die