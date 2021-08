WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juni 2021



-3,7 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt)



-7,3 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)



+0,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)





Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angabendes Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2021 kalender- undsaisonbereinigt 3,7 % niedriger als im Mai 2021.Im Vergleich zum Juni 2020 war der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang imJuni 2021 um 7,3 % niedriger. Im 1. Halbjahr 2021 stiegen die realenAuftragseingänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 %.Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe betrug im Juni 2021 rund 8,3 MilliardenEuro. Das waren nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % mehr als im Juni 2020. Im1. Halbjahr 2021 stiegen die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraumum nominal 4,8 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleichdient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungenund Kalendereffekten unabhängig. In der aktuellen Corona-Krise kann es durch diezeitweise starken Rückgänge und Anstiege zu sehr unterschiedlichen Ergebnissenim Vormonats-/Vorquartalsvergleich und Vorjahresvergleich kommen.Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe erfasst Betriebe von rechtlichen Einheitenmit 20 und mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgendenwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau,Ausführen von Tief- oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweisebefinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zurSaisonbereinigung sowie in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.Weiterführende Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die TabellenMonatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) in der Datenbank GENESIS-Online, sowieunter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind neben weiterenIndikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auchauf der Sonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im BaugewerbeTelefon: +49 611 75 4733,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5002080OTS: Statistisches Bundesamt