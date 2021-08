Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rüsselsheim (ots) -- Start ins SUM-Zeitalter: Neuer Opel Rocks-e steht für Sustainable UrbanMobility- Neue Mobilität: Opel-SUM schließt Lücke zwischen Motorroller und Pkw- My First Opel: Erlaubt für Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerscheinklasse AM(1)- City-Stromer: Elektrische Reichweite von bis zu 75 Kilometer nach WLTP(2)- Easy Charger: Einfach an jeder Haushaltssteckdose wieder aufladen- Zweisitzer: Lässiges Design mit Opel Vizor und gegenläufig öffnenden Türen- Ab Herbst bestellbar: Los geht's in Deutschland, weitere Märkte sollen 2022folgenKomplett anders, komplett neu, komplett elektrisch - Opel präsentiert das ersteSUM . Der neue Opel Rocks-e(https://www.opel.de/fahrzeuge/rocks-e/uebersicht.html) steht für S ustainable Urban M obility (nachhaltige städtische Mobilität). Der emissionsfreieElektroeinsteiger ist die Antwort auf die Mobilitätsanforderungen unserer Zeit -progressiv, klar und mutig, typisch Opel. Der neue City-Stromer bietet moderneElektromobilität bereits für Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerschein AM(1) -und das bestens geschützt vor Wind und Wetter. Mit dem 2,41 Meter kurzenZweisitzer führt Opel die Elektrooffensive konsequent fort. Der Herstellererweitert sein Modellportfolio unterhalb des Corsa-e um einbatterie-elektrisches SUM, das sich vom jugendlichen Fahranfänger bis zumStadtrandpendler jeder leisten kann. Denn der Einstiegspreis für den neuen OpelRocks-e wird deutlich unter dem eines Kleinwagens und die Leasingrate auf demmonatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr liegen.Der neue Rocks-e wird in Deutschland schon ab Herbst online oder imDirektverkauf bei ausgewählten Opel-Händlern bestellbar sein - weitere Märktesollen dann 2022 folgen."Unser neuer Opel Rocks-e ist in jeder Hinsicht kompromisslos: Sein Design istklar und mutig, seine Abmessungen sind extrem kompakt, sein Antrieb ist reinelektrisch und sein Preis unschlagbar. Unser SUM ermöglicht smarte undfunktionale Elektromobilität für jedermann - und wird mit seinem Styling fürAufsehen sorgen. Opel ist nahbar, einfach menschlich und cool zugleich - dasunterstreicht der neue Rocks-e einmal mehr", sagt Opel Deutschland-Chef AndreasMarx.My First Opel: Clean, clever und extra-cool in der City unterwegsDer neue Opel Rocks-e ist einfach anders: kein großes Auto, das in denInnenstädten viel Verkehrsfläche benötigt. Stattdessen: ein emissionsfreier,kompakter City-Stromer mit stylishem Design für zwei Personen. Und das Beste: Da