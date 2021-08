APA ots news: OMV verbessert sich in der Nachhaltigkeitsbewertung von EcoVadis 2021 auf Platin Level

Wien (APA-ots) - Die OMV erreichte erstmals die Platinmedaille bei der jährlichen EcoVadis Nachhaltigkeitsbewertung. Mehr als 75.000 Unternehmen aus über 200 Branchen nehmen an den universellen EcoVadis Nachhaltigkeitsratings teil und verpflichten sich nachhaltige Beschaffung in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Dieses Ergebnis platziert die OMV in die Top 1% aller 75.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit.



Nach der Auszeichnung mit der Silbermedaille in den letzten fünf Jahren, konnte die OMV 2021 ihre Punktzahl signifikant verbessern. Die EcoVadis Bewertung deckt eine Palette von CSR Themen ab und ist in vier Kategorien gruppiert: Umwelt, Arbeit- und

Menschenrechtsverletzungen, Ethik sowie nachhaltiger Einkauf. In allen vier Kategorien performte die OMV deutlich über dem Durchschnitt der Referenzbranche.