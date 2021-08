Seit Ende Juni ist Exxon Mobil in einem Korrekturszenario gefangen.

Die Abwärtsbewegung bekam kürzlich noch einmal neue Nahrung, als Exxon Mobil unter die eminent wichtige Unterstützung um 55 US-Dollar abtauchen musste.

Kommen wir auf Exxon Mobil zurück. Nach dem Verlust der 55er Unterstützung war es eminent wichtig, dass bereits die nächste potentielle Haltezone um 53 US-Dollar dem Abgabedruck Stand halten konnte. Auch ein Durchmarsch in Richtung 50 US-Dollar hätte in dieser Phase nicht überraschen dürfen. So aber bekam die Aktie zügig wieder Boden unter die Füße.

Mit dem Sprung über die 55 US-Dollar setzt die Aktie ein erstes Zeichen. Gleichzeitig entspannt die Rückkehr das Chartbild (erst einmal). Allerdings sollte Exxon Mobil nun nachsetzen. Das kurzfristige Ziel muss es sein, den Vorstoß über den Widerstand von 57 US-Dollar auszudehnen. Gelingt dieses Unterfangen, käme das einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es nun nicht mehr unter die 53 US-Dollar gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 50 US-Dollar muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.