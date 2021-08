DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Veränderungen in der Geschäftsführung der Hornbach Baustoff Union GmbH - Starkes Bekenntnis für Kontinuität und Wachstum 25.08.2021 / 10:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neustadt an der Weinstraße / Bornheim bei Landau, 25. August 2021.

Die Gesellschafterversammlung der Hornbach Baustoff Union GmbH hat in ihrer heutigen Sitzung wichtige Weichen für die kontinuierliche strategische Weiterentwicklung des Teilkonzerns der Hornbach-Gruppe gestellt: Dr. Christian Hornbach wird mit Wirkung zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Er löst damit den langjährigen Vorsitzenden Joachim Schoeck ab, der zum Ende des Geschäftsjahres 2021/22 (28. Februar 2022) in den Ruhestand geht. Bereits mit Wirkung zum 1. September 2021 wird darüber hinaus Niederlassungsleiter Alexander Kortschak in die Geschäftsführung der Baustoffhandelsgruppe bestellt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen Personalveränderungen in der Geschäftsführung der HBU zum einen frühzeitig ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern, aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen können. Zum anderen ist es ein starkes Bekenntnis der Hornbach-Familien für den erfolgreichen Wachstumspfad unseres regionalen Baustoffhandels", kommentierte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG.

Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union (HBU), der aktuell 34 Niederlassungen in Südwest-Deutschland sowie zwei Standorte in Frankreich betreibt, verzeichnete in den vergangenen fünf Geschäftsjahren mit einem Umsatzplus von 55% auf fast 340 Mio. EUR das stärkste Wachstum innerhalb der Hornbach-Gruppe. Die HBU-Gruppe umfasst neben der Hornbach Baustoff Union GmbH die UNION Bauzentrum Hornbach GmbH, die Ruhland-Kallenborn & Co. GmbH, die Robert Röhlinger GmbH sowie die Holtz SA. In der Vergangenheit hat die HBU ihre Marktposition durch organisches Wachstum sowie durch Erwerb alteingesessener Baustoffhändler nachhaltig ausgebaut. "Ich bedanke mich bei Joachim Schoeck für seine ausgeprägte unternehmerische Dynamik und überaus erfolgreiche Arbeit für die HBU", sagte Albrecht Hornbach. "Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Christian Hornbach einen kompetenten Nachfolger für den Geschäftsführungsvorsitz benennen und mit der Neubestellung von Alexander Kortschak die Erneuerung der HBU-Geschäftsführung unterstreichen zu können."