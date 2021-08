AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio: Schwellenländer: Diversifiziert investieren

„Die Mischung machts“ – China schwächelt, Taiwan und Südkorea sorgen für Stabilität in diversifizierten Schwellenländer-Portfolios. AllianceBernstein bleibt bei hoher Aktienquote und sieht Erholungspotenzial bei chinesischen Aktien.

Über die letzten Jahre sind die Volkswirtschaften der Schwellenländer viel schneller gewachsen als die der Industrieländer. Besonders im Tech-Sektor hat sich an den Emerging Markets viel getan. Viele asiatische Tech-Unternehmen haben sich inzwischen zu Marktführern entwickelt und ihre westlichen Konkurrenten überholt. Und auch in der Zukunft bieten die Märkte der Schwellenländer Potenzial. „ESG-Faktoren werden […] einer der größten Treiber für das Wachstum der Schwellenländer im nächsten Jahrzehnt sein“, ist sich Morgan Harting, leitender Portfoliomanager für das AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ISIN: LU0633140644) von AllianceBernstein sicher. Zudem sieht er einen weltweiten Nachholbedarf an Gütern und Dienstleistungen. „Viele davon (wie etwa Mikrochips) werden von EM-Unternehmen geliefert“, so Morgan Harting.