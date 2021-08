ANALYSE-FLASH Deutsche Bank hebt Puma SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 120 Euro Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.08.2021, 10:34 | 28 | 0 | 0 25.08.2021, 10:34 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 120 Euro angehoben. Analyst Adam Cochrane setzt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf solche Unternehmen der Bekleidungsbranche, die sich an die veränderten Einstellungen der Kunden anpassten. Gleichzeitig bevorzugt er den Online-Absatz gegenüber traditionellen Vertriebswegen. Dass die Unternehmen ihre Verkaufsplattformen zu Geld machen, sei Basis für das Gewinnwachstum. Die Aussichten für den Sportartikelhersteller Puma seien kurzfristig zwar nur durchwachsen, auf Dreijahressicht aber ansprechend. So dürften Umsatzwachstum und operative Marge (Ebit-Marge) stärker ausfallen als vom Unternehmen angepeilt./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 04:00 Uhr / GMT

Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 120 Euro





