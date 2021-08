Wipro wird bevorzugter Partner von E.ON für die digitale Transformation der Geschäftskundenfunktionen

24.08.21 Wipro Announces Opening of New Delivery Center in Arkansas, USA Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

20.08.21 Wipro Launches @now Studio in Texas, Expands Its Digital and Cyber Defense Center Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

11.08.21 IP Infusion Partners with Wipro Limited to Deliver Validated Disaggregated Networking Solutions Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

09.08.21 Wipro Appoints Jason Eichenholz as Global Partnerships Lead Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten