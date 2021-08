Bybit kündigt Sponsoring des legendären eSports-Teams NAVI an

Bybit kündigt Sponsoring des legendären eSports-Teams NAVI an 25.08.2021

- Schnell wachsende Kryptobörse unterstützt eSports-Legende bei kometenhaftem Aufstieg

- Für Bybit ist es der Beginn ihres Vorstoßes in den Bereich der eSports-Kooperationen

- NAVI-Spieler nehmen 2021 an der von Bybit ausgetragenen World Series of Trading (WSOT) teil

KIEW, UKRAINE - Media OutReach - 25. August 2021 - Bybit, eine der beliebtesten Börsen für Kryptofans, kündigte heute eine mehrjährige Partnerschaft mit dem eSports-Team NAVI ("Natus Vincere") an. Dieser Ausbau der Synergie zwischen zwei der am schnellsten wachsenden Branchen ist mehr als vielversprechend.

Der Name Bybit wird dank dieses Sponsorships auch im eSports-Universum an Bekanntheit gewinnen. Mit diesem symbolischen Schritt rücken zwei kreative Communities noch enger zusammen, die die Finanz- und Sportwelt derzeit prägen, wenn nicht komplett neu definieren. Doch Ziel des Sponsorings ist nicht nur, das Logo von Bybit auf den T-Shirts von NAVI zu platzieren. Die Kooperation unterstützt zudem Wohltätigkeitsinitiativen, Schul- und Studentenprojekte sowie Anti-Hate- bzw. Anti-Mobbing-Kampagnen.

Dank der Aktivitäten von Bybit können die NAVI-Fans ihre Wettbewerbsfähigkeit auch bei der World Series of Trading (WSOT) 2021, einem von Bybit ins Leben gerufenen wichtigen Wettbewerb für den Kryptohandel, unter Beweis stellen. Damit werden bei der WSOT 2021 unter den Top-Playern auch bekannte Namen aus dem NAVI-Team sein. In der Krypto-Gemeinschaft blickt man dem Ereignis des Jahres, bei dem Rekord-Preisgelder in Höhe von bis zu 7,5 Mio. USD ausgelobt werden, bereits fieberhaft entgegen.

Das Beste aus zwei Welten



NAVI erreicht mit seiner 18,4 Mio. starken Fangemeinde und den fast 600 Mio. Videoaufrufen auf YouTube beinahe 15 Millionen Fans pro Monat. 2020 gehörte es zu den eSports-Teams mit den meisten Zuschauern weltweit.

Als exklusiver Partner von NAVI steigt der Bekanntheitsgrad der Kryptowährungsplattform von Bybit in einer der am schnellsten wachsenden Demographien in Sport und Gaming. Bybit wiederrum freut sich, der eSports-Community die schier endlosen Möglichkeiten vorzustellen, die sich ihnen durch Kryptowährungen eröffnen.