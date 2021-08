Carlyle kündigt Beginn der Annahmefrist für das Übernahmeangebot für Schaltbau an

Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht

Annahmefrist beginnt heute und endet am 22. September 2021

Hochattraktives Barangebot von EUR 53,50 je Aktie; Angebotspreis entspricht einer Prämie von 32% auf den Schlusskurs der Schaltbau-Aktie am 6. August 2021 sowie einer Prämie von 44% auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs

Carlyle hat unwiderrufliche Zusagen von Aktionären erhalten, die rund 69% des gesamten Aktienkapitals von Schaltbau repräsentieren und ihre Aktien im Zuge des Angebots andienen werden

München, 25. August 2021. - Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von durch The Carlyle Group ("Carlyle") beratene Fonds, hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") an alle Aktionäre der Schaltbau Holding AG ("Schaltbau" bzw. die "Gesellschaft") zum Erwerb sämtlicher Schaltbau-Aktien veröffentlicht.

Ab heute können die Aktionäre von Schaltbau das Angebot annehmen, indem sie ihre Schaltbau-Aktien zu dem äußerst attraktiven Angebotspreis von EUR 53,50 in bar pro Schaltbau-Aktie andienen. Die Aktionäre von Schaltbau, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich an ihre Depotbank oder an das jeweilige Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre Schaltbau-Aktien verwahrt werden. Die Annahmefrist endet am 22. September 2021 um Mitternacht (MESZ).

Der Angebotspreis entspricht einer hochattraktiven Prämie von 32% auf den XETRA-Schlusskurs der Schaltbau-Aktie am 6. August 2021, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots, sowie einer Prämie von 44% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots.