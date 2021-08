Netfonds hebt operative Gewinnprognose an

Die m:access-notierte Netfonds AG hat am Mittwoch Zahlen für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Umgesetzt wurden 87,4 Millionen Euro gegenüber 70,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. „Der Netto-Konzernumsatz nach Abzug der Vergütungen an die angeschlossenen Kunden und Berater erhöhte sich im selben Zeitraum um 19,6 Prozent auf 16,75 Millionen Euro”, so das Hamburger Unternehmen. Auf EBITDA-Basis hat die Gesellschaft ihren ...