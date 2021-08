- ClearVue erhält seinen ersten Auftrag vom führenden japanischen Gewächshausunternehmen Tomita Technologies.

- Die weltweit führende Solar-PV-Verglasungslösung von ClearVue soll in einem Gewächshaus eingesetzt werden und trägt somit zur Umweltfreundlichkeit eines auf Ökologie und Gesundheitstourismus fokussierten Projektes bei.

25. August 2021: Das Unternehmen für intelligente Baumaterialien, ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es von seinem vor kurzem ernannten japanischen Vertriebshändler, Tomita Technologies Ltd (Tomita), einen Auftrag über seine patentierte Photovoltaik (PV)-Verglasung zum Einsatz in einem Gewächshaus in einem renommierten ökologischen Thermalquellen-Projekt mit Fokus auf Gesundheits- und Wellnesstourismus erhalten hat.

Mit Stand der ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. April 2021 hält Tomita die Lizenz für den Vertrieb, die Vermarktung und den Verkauf der Produkte von ClearVue in Japan zum Einsatz in Gewächshäusern und in der Landwirtschaft mit geschütztem Anbau. Im Rahmen dieses ersten Auftrags seit Gewährung der Lizenz im April wurden 187 Verglasungspaneele bei ClearVue bestellt, die für die Überdachung einer Fläche von ca. 333 m2 eingesetzt werden. Die Fertigung wird in ungefähr 12 Wochen abgeschlossen sein.

Die Verglasung von ClearVue wird in das Dach eines Erdbeergewächshauses eingebaut, das zum Projekt ‚Aqua Ignis Hot Springs’ im Gebiet Fujitsuka in Wakabayashi-ku, Sendai City, gehört. ClearVue hat eine fortschrittliche Glastechnologie entwickelt, die eine transparente Laminierungsschicht zwischen den Glaspaneelen vorsieht. Diese leitet die auftreffenden unerwünschten Wellenlängen des UV- und IR-Lichts an den Rand der integrierten verglasten Fenstereinheit an dem sich die Solar-PV-Zellen befinden, welche das Licht in elektrischen Strom umwandeln.

Die PV-Verglasung von ClearVue trägt zur Umweltfreundlichkeit des Projekts Aqua Ignis bei; dabei werden die PV-Verglasungspaneele am Gewächshaus gemäß der Modellierung für diese Region voraussichtlich ca. 8.573 kWh erneuerbare Energien pro Jahr erzeugen.

Das Thermalquellenprojekt Aqua Ignis, in dessen Zentrum eine natürliche Thermalquelle mit Natriumchlorid / Bikarbonat steht, soll ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt in der Region werden. Dabei sollen die Besucher in der Lage sein, das Erdbeergewächshaus zu besichtigen und die weltweit führende Solar-PV-Verglasungslösung von ClearVue zu erleben. Weitere Informationen über das Projekt sind abrufbar unter: https://saiyo.aquaignis-sendai.jp/.