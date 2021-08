Hüttig & Rompf AG: Baufinanzierung für Familien mit Kindern - diese vier Fördermöglichkeiten sollten Sie kennen

Frankfurt, 25. August 2021 - Vom Bau oder Kauf einer Immobilie träumen viele Menschen. Häufig ist dieser Traum jedoch teuer. Eigennutzer zahlten im zweiten Quartal 2021 nach Daten von Hüttig & Rompf durchschnittlich 552.000 Euro für ihre Immobilie. Das sind 16 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Familien mit Kindern, ohnehin mit einer starken finanziellen Belastung konfrontiert, stellen die hohen Kaufbeträge häufig vor große Schwierigkeiten. Gerade sie sind es aber, die Bedarf an großen Wohnflächen und in der Folge Interesse an Wohneigentum haben. Rund 59 Prozent der bei Hüttig & Rompf abgeschlossenen Finanzierungen für eigengenutzte Immobilien im zweiten Quartal 2021 gingen auf Familien mit Kindern zurück. Einfamilienhäuser (32 Prozent), Eigentumswohnungen (28 Prozent) sowie Doppelhaushälften (15 Prozent) waren dabei die Favoriten.

Fördermöglichkeiten nutzen

Dennoch gibt es Möglichkeiten für Familien mit Kindern, unter bestimmten Voraussetzungen Fördermittel zu beziehen oder die Immobilienfinanzierung zu optimieren. Das gilt natürlich auch für Alleinerziehende. Im Folgenden stellen wir Ihnen die vier wichtigsten Fördermöglichkeiten vor.

1. Wohnraumförderungsgesetz

Das Gesetz soll einkommensschwachen und kinderreichen Familien helfen, ein Eigenheim zu finanzieren. Gefördert werden beispielsweise Neu- und Gebrauchtkauf. Die Förderung kann beispielsweise als zinsgünstiges oder zinsfreies Darlehen oder im Rahmen von finanziellen Zuschüssen erfolgen. Bürgschaften oder Garantien von Bund, Land bzw. der Gemeinde sind weitere Möglichkeiten, auch vergünstigte Baugrundstücke. Förderberechtigt sind unter anderem Familien mit Kindern und alleinerziehende Eltern. Einpersonenhaushalte dürfen maximal 12.000,00 Euro pro Jahr verdienen, Zweipersonenhaushalte dürfen maximal 18.000,00 Euro pro Jahr verdienen. Für jede weitere Person, die im Haushalt lebt, werden 4.100,00 Euro auf die Einkommensgrenze angerechnet. Für jedes Kind, das im Haushalt lebt, steigt die Einkommensgrenze um 500,00 Euro. Die Bundesländer können von diesen Einkommensgrenzen abweichen, auch wenn das Einkommen höher ist. Eine Antragsstellung lohnt sich daher in jedem Fall.