Bain-Analyse zu künstlicher Intelligenz / Europäische Banken müssen bei KI-Nutzung aufholen

- Beim Einsatz künstlicher Intelligenz zählen Banken aus Europa im weltweiten

Vergleich zu den Nachzüglern

- Auch Kreditinstituten in der DACH-Region drohen Wettbewerbsnachteile und damit

Kundenverluste

- Corona-Krise hat Akzeptanz der Kundschaft für KI-Anwendungen deutlich erhöht

- Mit einer gesamtheitlichen langfristigen Strategie können Banken den Rückstand

wettmachen



Weltweit verzichtet kaum noch eine größere Bank auf den Einsatz künstlicher

Intelligenz (KI) bei einzelnen Anwendungen. Chatbots, Virtual Agents,

intelligente 360-Grad-Kundenplattformen oder automatisierte Prozesse im

Risikomanagement und bei der Kreditvergabe sind dafür deutlicher Beleg. Doch nur

die wenigsten Häuser verfolgen eine einheitliche Strategie, verfügen über

entsprechende Ressourcen und nutzen sämtliche Möglichkeiten des maschinellen

Lernens sowie der Automatisierung menschlicher Denkprozesse entlang ihrer

Wertschöpfungskette. Dies zeigt eine aktuelle Analyse von mehr als 40 führenden

Banken in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, die die

internationale Unternehmensberatung Bain & Company durchgeführt hat.





Zweifelsohne verfügen die beteiligten europäischen Banken, darunter auchnamhafte deutsche und Schweizer Anbieter, mittlerweile über eine gewisseErfahrung beim KI-Einsatz. Doch nur ein Europäer zählt zu den Top-Instituten aufdiesem Gebiet. Dagegen dominieren die großen US-Häuser in der Gruppe derVorreiter (Abbildung). "Viele europäische Banken agieren noch sehr zögerlich undhinken damit den US-Instituten hinterher, die inzwischen zum Teil einenmehrjährigen Vorsprung haben", stellt Dr. Christian Westermann, Expert Partnerbei Bain und KI-Experte, fest. "Dadurch könnte speziell das Firmenkundengeschäftder europäischen Häuser in Gefahr geraten, da hier ein globaler Wettbewerbherrscht." Gerade in diesem hart umkämpften Markt wissen die US-Banken durch denkonsequenten Einsatz künstlicher Intelligenz mehr über die Bedürfnisse ihrerKundschaft und können so Angebote rascher unterbreiten und individuellergestalten. Zudem profitieren sie von einem höheren Automatisierungsgrad ihrerProzesse.Ansprüche der Kundschaft wachsenMittelfristig wird eine unzureichende Nutzung dieser Technologie auch zulastendes Retail-Geschäfts gehen. "Die Corona-Krise hat die Akzeptanz vonKI-gestützten Tools wie virtuellen Agenten bei der Kundschaft deutlich erhöht",betont Bain-Partner Dr. Florian Mueller, Leiter der Praxisgruppe AdvancedAnalytics in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Expertefür Financial Services. "Durch Onlinebestellungen und -interaktionen in anderen