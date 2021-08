Im Mai letzten Jahres notierte die Southwest Airlines-Aktie bei 22,47 US-Dollar und lag gut 62 Prozent unter dem Kurs aus Anfang 2020. Anschließend aber setzte ein Trendwechsel ein und erlaubte es einen Anstieg an 64,75 US-Dollar bis Anfang April dieses Jahres zu vollziehen. Nur wenig später kam es zu einer nicht unerwarteten Konsolidierung zurück auf das markante Unterstützungsniveau um das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Horizontalunterstützung von 48,60 US-Dollar. In der Charttechnik werden häufig die genannten Fibonacci-Reihen als Trendwendepunkte identifiziert, gleiches Schicksal könnte dem Wertpapier auch diesmal widerfahren.

Kaufsignal abwarten

Trotz der auffälligen Zugewinne aus dieser Woche sollte erst ein Anstieg mindestens über die beiden gleitenden Durchschnitte um 52,00 US-Dollar abgewartet werden, damit verwertbare Kaufsignale in Richtung 53,52 und darüber an 55,00 US-Dollar zustande kommen. Ein weiteres Ziel läge in diesem Szenario sogar bei 59,66 US-Dollar für die Southwest Airlines-Aktie. Sollte es dagegen unter die aktuellen Sommertiefstände von 46,95 US-Dollar abwärts gehen, müssten Abschläge zunächst an die aktuellen Jahrestiefs von 43,72 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Eine weitere Unterstützung lässt sich darunter noch bei 42,65 US-Dollar für die Aktie der Fluggesellschaft identifizieren.