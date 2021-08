"Tas Global" vermarktet das weltweit erste Roboter-Rumpfreinigungssystem

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der einzige Roboter der Welt, der frei auf

Hervorgehobenes maritimes KMU, CEO Kim Yusik, "trägt zur Umweltfreundlichkeitder maritimen Industrie bei""Wir haben zum ersten Mal in der Welt ein wirtschaftliches undumweltfreundliches Unterwasser-Roboter-Reinigungssystem auf den Markt gebracht."Bereits ein Jahr nach seiner Gründung wurde Tas Global unter der Leitung von CEOKim vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie als Vertreter der neuenTechnologie im Bereich Mechanik zertifiziert und beweist damit solidetechnologische Stärke.Der Schiffsrumpf-Reinigungsroboter von Tas Global haftet stark und sanft anSchiffen unter Wasser und auf der Wasseroberfläche. Er ist der einzige Roboter,der in der Lage ist, sich auf gekrümmten Oberflächen frei zu bewegen und zureinigen. Der Roboter wird von verschiedenen Sensoren und 8 Kameras gesteuert,die in alle Richtungen gerichtet sind. Obwohl der Roboterkörper 200 kg wiegt,bewegt er sich reibungslos, da er einen positiven Auftrieb hat. Ein selbstentwickeltes tragbares Filtersystem von Tas Global, das mit dem Körper desRoboters verbunden ist, kann Mikroorganismen und Mikropartikel in 3 Stufenreinigen.Ausgewählt als beaufsichtigendes Unternehmen für ein Regierungsprojekt zur"Entwicklung von Technologien zur Verarbeitung von an Schiffsrümpfen befestigtenOrganismen".Tas Global verfügt über die weltweit erste und beste Technologie und wurde 8Jahre nach seiner Gründung als Aufsichtsbehörde für das diesjährigeRegierungsprojekt ausgewählt.Das Unternehmen wurde als Betreuer des Forschungsprojekts "Entwicklung einerTechnologie zur Verarbeitung von Organismen, die am Schiffsrumpf befestigt sind"ausgewählt, das im Rahmen des nationalen politischen Auftrags des Ministeriumsfür maritime Angelegenheiten und Fischerei "Saubere Meere, reiche Fischbestände"durchgeführt wurde.An diesem Projekt, das über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 16,3 Mrd. KRWunterstützt wurde, waren Einrichtungen wie das Korea Research Institute of Ships& Ocean Engineering (KRISO), das Korea Register (KR), das Korea MaritimeInstitute (KMI), das Korea Testing & Research Institute (KTR), das Korea MarineEquipment Research Institute (KOMERI), Snsys, Proxy Healthcare, SafetechResearch usw. gemeinsam beteiligt.Die beauftragten Einrichtungen sind die Korea Maritime University, die Changwon