High Tide gibt den Zeitplan für die Veröffentlichung des Finanz- und Betriebsergebnisses für das 3. Quartal 2021 und für die Telekonferenz bekannt

CALGARY, 25. August 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am Dienstag, den 14. September 2021 sein Finanz- und Betriebsergebnis für das am 31. Juli 2021 endende Quartal veröffentlichen wird. Das Finanz- und Betriebsergebnis von High Tide für das dritte Quartal 2021 kann auf der SEDAR-Webseite sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.hightideinc.com/invest eingesehen werden.

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Finanz- und Betriebsergebnisses für das dritte Quartal wird High Tide am 14. September 2021, um 18:00 Uhr Eastern Time (24 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Rahim Kanji abhalten. In der Telefonkonferenz werden das Finanz- und Betriebsergebnis von High Tide für das dritte Quartal 2021 sowie die aktuellen Pläne des Unternehmens für das restliche Jahr 2021 besprochen.

Einwahlinformationen

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus den USA/KANADA: (888) 869-1189

Internationale Einwahlnummer für Teilnehmer aus USA/KANADA: (706) 643-5902

Konferenz-Code: 6717339

Um an der Telefonkonferenz teilnehmen zu können, müssen alle Redner und Teilnehmer den oben angeführten Telekonferenz-Code angeben.

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung (bis 22. September 2021 abrufbar)

Gebührenfreie Einwahlnummer für die Aufzeichnung: (855) 859-2056

Einwahlnummer für die Aufzeichnung: (404) 537-3406

Konferenz-Code 671739

Gewährung von Aktienoptionen

Darüber hinaus hat High Tide einem unabhängigen Berater 10.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 10,00 CAD gegen eine Aktie von High Tide eingelöst werden.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[1] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 91 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).