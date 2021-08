Nürnberg (ots) - Die Hälfte der Deutschen stöhnt über zu hohe Preise für Miete

und Wohneigentum. Das betrifft besonders die Stadtstaaten Berlin und Hamburg,

wie ein Blick in den Bundesländer-Vergleich zeigt, der im Rahmen der

repräsentativen Studie "Liquiditätsbarometer" erhoben wurde. Dafür hat die

TeamBank Anfang des Jahres mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger

befragen lassen.



Die Mieten und Kaufpreise für Wohnraum sind vor allem den Menschen in Berlin zu

hoch. 59 Prozent von ihnen klagen über zu hohe Kosten. Dahinter folgen Hamburg

(56 Prozent), Baden-Württemberg und Brandenburg (je 54 Prozent). Den niedrigsten

Wert im Bundesländer-Vergleich hat Sachsen. Dort sind nur 38 Prozent der

Befragten mit den Wohnkosten unzufrieden, gefolgt von Sachsen-Anhalt (40

Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (42 Prozent).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Seit Jahren führt die hohe Nachfrage in den Ballungsräumen zu steigendenWohnkosten. Daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert", sagt FrankMühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Allerdings fällt es einigenMenschen schwerer, hohe Wohnkosten zu schultern, weil sie pandemiebedingtEinkommenseinbußen erlitten haben, etwa durch Kurzarbeit."Überdurchschnittliche Unzufriedenheit mit ÖPNV-Kosten in Berlin und HamburgHamburg entpuppt sich im Bundesländer-Vergleich in gleich mehrerlei Hinsicht alsteures Pflaster: Neben den Wohnkosten wird insbesondere auch der öffentlicheNahverkehr (ÖPNV) als zu kostspielig empfunden. 61 Prozent der Hamburgerinnenund Hamburger sind mit den Preisen für Bus und Bahn unzufrieden - das sind elfProzentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Aber auch die Kosten fürFreizeitangebote und Kulturveranstaltungen finden überdurchschnittlich vieleMenschen in der Hansestadt zu hoch. 41 Prozent von ihnen klagen darüber,bundesweit sind es nur 34 Prozent.Die Berlinerinnen und Berliner haben im Vergleich zu anderen Bundesländernebenfalls vermehrt mit finanziellen Belastungen zu kämpfen. Dazu gehören dieSozialabgaben, die 61 Prozent von ihnen als zu hoch empfinden und damit fünfProzentpunkte mehr als bundesweit. Deutlich größer als im Bundesdurchschnitt istin Berlin auch die Unzufriedenheit mit den ÖPNV-Kosten (60 Prozent gegenüber 50Prozent), den Preisen für Freizeit- und Kultureinrichtungen (44 Prozentgegenüber 34 Prozent) und den Kosten für Kleider und Schuhe (34 Prozentgegenüber 28 Prozent).Mit Blick auf die Lebenshaltungsausgaben schneidet Sachsen besser ab als andereBundesländer. Dort klagen neben den Wohnkosten auch weniger Menschen über dieLebensmittelpreise. Nur 28 Prozent der Sächsinnen und Sachsen empfinden diePreise im Supermarkt als zu hoch - das sind sieben Prozentpunkte weniger als im