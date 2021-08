Result of AGM Nachrichtenquelle: globenewswire | 25.08.2021, 12:15 | 20 | 0 | 0 25.08.2021, 12:15 | The Board of Oxford Technology 2 VCT PLC gives notice that all resolutions proposed at the AGM on Wednesday 25th August 2021 were passed on a poll. Details of proxy votes are included in the presentation used at the AGM which is available on the Oxford Technology website at https://www.oxfordtechnologyvct.com/ . Further Enquiries Lucius Cary on 01865 784466



