Besser und risikoärmer als der DAX: Unser Trader-Team kann weiterhin überzeugen Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 25.08.2021, 12:20 | 31 | 0 | 0 25.08.2021, 12:20 | Mit einem Zuwachs von 0,9% im Vergleich zur Vorwoche ist unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection wieder ganz nahe an das bisherige Rekordhoch herangerückt. Da der DAX auf Wochensicht ein halbes Prozent an Wert verloren hat, ist die Outperformance unseres auf 24 wikifolios bestehenden Musterdepots seit dem Start Ende 2015 auf 12,4 Prozentpunkte gestiegen. Wie auch auf dem Chart sehr gut zu sehen, waren die Drawdowns bei uns zudem deutlich geringer als beim deutschen Leitindex. Der maximale Verlust liegt weiterhin nur bei 24,4%. Bei der Betrachtung der einzelnen Depotwerte sehen wir diesmal drei Kandidaten mit einer Wochenperformance von über 3%. Dabei handelt es sich um die wikifolios Videospiele (+3,2%) von Mahan Tahvildari, High-Tech Stock-Picking (+3,1%) von Stefan Waldhauser und TSI Trendstärke mit Börsenampel (+3,1%) von Maximilian König. Bei der Bilanz seit dem Jahreswechsel liegen aktuell die wikifolios Earnings Per Share Surprise Trader (+27,4%) von Christian Nüchter, Growth Investing Europa + USA (+27,2%) von Thomas Zeltner und Aktien-Werte First (+26,3%) von Wilhelm Reuss vorne. Insgesamt weisen im bisherigen Jahresverlauf 15 der 24 wikifolios zweistellige Zuwachsraten aus. Nur ein einziger Depotwert liegt (mit 1,1% ganz knapp) im Minus. Es ist also vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung, der wir zu verdanken haben, dass unser Dachwikifolio auf dem Weg zu neuen Allzeithochs den DAX hinter sich lassen kann. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.

