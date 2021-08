Neue Hochs in Sicht: Der DAX hält sich immer noch an seinen Fahrplan

Auch gut eine Woche nach der Umstellung sind wir in unseren im direkten Wettbewerb mit dem DAX stehenden wikifolios unverändert „Hebel Long“ investiert. Der Einstieg erfolgte am 16. August bei einem Indexstand von gut 15.900 Punkten. Nachdem der DAX zwischenzeitlich mal 300 Punkte zurückgefallen war, haben wir dieses Niveau mittlerweile fast wieder erreicht. Und es könnte weiter nach oben gehen.

Insgesamt sieht das Chartbild beim DAX nämlich immer recht viel versprechend aus. Die wichtige Unterstützung bei 15.800 Punkten wurde am Donnerstag zwar unterschritten, konnte zum Wochenschluss aber gerade noch so verteidigt werden. Seitdem steigen die Kurse, was dafür spricht, dass die Bären sich erst mal wieder zurückgezogen haben. Letztendlich reichte deren Kraft nur für eine klassische Korrektur im Zuge des Mitte Juli gestarteten Aufwärtstrends. Die hier entscheidende Marke von 15.680 Punkten (Hoch der ersten Bewegung des Trends und knapp unter dem 50%-Retracement) wurde angelaufen und per doppeltem Fehlausbruch spürbar als von den Marktteilnehmern anerkannte Unterstützung bestätigt.