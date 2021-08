PingPong Payments unterstützt den weltweiten eCommerce-Boom mit seiner maßgeschneiderten Lösung für Lieferantenzahlungen

Mit der Verbreitung neuer COVID-19-Varianten drohen in einigen Teilen der Welt weitere Lock-Downs und Reisebeschränkungen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Verbraucher ihr neues digitales Kaufverhalten beibehalten. Für Verkäufer bedeutet das, dass sie jetzt noch mehr Möglichkeiten haben, ihr Geschäft auszubauen und weltweit zu expandieren.

NEW YORK, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Schätzungen zufolge wird der weltweite eCommerce-Umsatz bis 2022 5 Billionen Dollar und bis 2024 6 Billionen Dollar erreichen, berichtet eMarketer .

Viele Lieferanten und Händler, die mit den sich entwickelnden Branchentrends Schritt halten wollen, bemühen sich aktuell, über internationale Kanäle zu expandieren.

Supplier Pay von PingPong ist gezielt darauf ausgerichtet, Online-Händlern und internationalen Lieferanten eine sichere Abwicklung ihrer internationalen Transaktionen und Zahlungen in Echtzeit zu ermöglichen.

Bisher waren internationale Lieferantenzahlungen meist langsam und mit vielen zusätzlichen - oft versteckten - Gebühren für beide Parteien, den Sender und den Empfänger, verbunden. Mit PingPong können Lieferanten lange Debitorenlaufzeiten und verzögerte Zahlungseingänge vermeiden. Derzeit warten die Lieferanten in China bis zu 92 Tage auf die Begleichung von Rechnungen; der Durchschnitt für den Rest der Welt liegt bei 66 Tagen. Supplier Pay beseitigt diese Art von Hindernissen: Es ermöglicht Sofortüberweisungen von Konto-zu-Konto in der jeweiligen Landeswährung, so dass beide Parteien Zwischenhändler ausschalten und Devisengebühren sparen können. Risiken wie Inflation und Währungsschwankungen werden eliminiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat PingPong mehr als 90 Milliarden US-Dollar für seine globalen eCommerce-Kunden verarbeitet, und über eine Million Online-Händler vertrauen seiner Plattform.

Die größten Online-Käufer weltweit sind derzeit China und die USA, andere Länder bleiben noch dahinter zurück. Dank der Unterstützung und des Fachwissens von PingPong im Bereich der Lieferantenbeziehungen haben die Verkäufer Zugang zu geprüften chinesischen und internationalen Lieferanten. Verkäufer sind Dank der Schnelligkeit, der Effizienz und der Sicherheit, die PingPong bietet, in einer guten Position, bessere Preise mit ihren Lieferanten auszuhandeln. PingPong ermöglicht es Lieferanten und Händlern, alle ihre internationalen Zahlungen und Forderungen sowie die Rückführung der Gelder über einen zentralen Knotenpunkt zu verwalten.