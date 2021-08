Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.875 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte negativ: Das Konjunkturbarometer sank im August von saisonbereinigt korrigiert 100,7 Punkten auf 99,4 Zähler, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Vormittag mitteilte. Beobachter hatten mit einem schwächeren Rückgang gerechnet. Die Aktien von Siemens Energy, Adidas und Infineon stehen am Mittag an der Spitze der Kursliste.Am Ende rangieren die Wertpapiere der Münchener Rück, von Fresenius und von FMC. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kaum verändert mit einem Stand von 27.724,80 Punkten geschlossen (-0,03 Prozent).