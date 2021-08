Frankfurt am Main (ots) -- Dritte Auflage der Studie seit 2019 zeigt Veränderung des Bezahlverhaltens imZeitverlauf- Fast neun von zehn Menschen in Deutschland bezahlen nun kontaktlos mit derKarte, dem Smartphone oder einem Wearable- Der Anteil der Mobilzahler:innen steigt auf 16 Prozent, Männer zahlenbesonders häufig mobil- Jede:r Zweite kauft nun öfter online ein als vor Beginn der PandemieÜber ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Pandemie gehört das digitale Bezahlenmehr denn je zum Alltag der Menschen in Deutschland. Das geht aus demdiesjährigen Mobile Payment Monitor von Visa in Zusammenarbeit mit forsa hervor.Die repräsentative Umfrage wurde nach 2019 und 2020 nun zum dritten Maldurchgeführt und zeigt die Entwicklung des Bezahlens in Deutschland. DieBargeldnutzung ist demnach weiterhin rückläufig: Gaben 2019 noch 71 Prozent derVerbraucher:innen an, häufig mit Bargeld zu bezahlen, sank der Anteil im Jahr2020 auf 60 Prozent. In diesem Jahr sind es mit 50 Prozent nur noch die Hälfteder Befragten. Im Gegensatz dazu nimmt die Nutzung mobiler Bezahlmöglichkeitenweiter zu. Der Anteil derer, die bereits mobil bezahlt haben, erhöht sich auf 16Prozent - verglichen mit 12 Prozent im Vorjahr und 6 Prozent im Jahr 2019.