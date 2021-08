Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

NanoRepro Viromed-Mehrheitsgesellschafterin steigt ein Bei NanoRepro gibt es Veränderungen in der Aktionärsstruktur. So sei mit H. Perbrandt die Mehrheitsgesellschafterin von Viromed, einem Großkunden der Marburger, nun mit 12,17 Prozent an der NanoRepro AG beteiligt. Zudem halte Viromed 3,9 Prozent der …