Großer Zyklus im S&P 500 und Volumen-Supports für Einstiege

Der große Zyklus des S&P 500 hat einen Intervall von jeweils 146 Wochen. Dabei geht es nicht darum, die absoluten Tiefs einer Korrektur (und damit Wendepunkte) vorherzusagen. Vielmehr bezeichnen die Zyklus-Termine günstige Einstiegszeitpunkte für mittel- bis langfristige Long-Trades. Manchmal ist der Markt bereits im Aufwärtstrend, und ab dem Zyklustermin beschleunigt sich die Bewegung.

Market-Profile zeigt die Kaufmarken an

Mit dem Market-Profile können wir sehen, auf welchem Preisniveau wie viel Volumen im betrachteten Zeitraum gehandelt wurde. Es gilt dabei, dass der Markt an jenen Marken effizient ist, an denen viel Volumen in der Vergangenheit gehandelt wurde. Läuft der Kurs von oben an diese Marken heran, so fungieren diese als Support, steuert er sie von unten an, so repräsentieren sie Widerstände.

Im folgenden Chart habe ich die Zeitaggregation 250 Handelstage gewählt, was einem Handelsjahr entspricht. Für diese Zeit stellen die Marken von 4380, 4180, 3900, 3340, 2900 und 2800 Punkte jeweils Unterstützungen und damit potenzielle Kaufmarken für einen kurz- und mittelfristigen Einstieg auf der langen Seite (Call) dar.

Fazit: Die Grundausrichtung bleibt aus zyklisch-fundamentaler Sicht weiter Long für Aktien, auch wenn die Märkte schon stark zugelegt haben und überhitzt anmuten. Dies sind sie aber defacto nicht, wenn man das Sentiment (Fear and Greed bei 37%) und die Liquiditätslage betrachtet. An den genannten Marken bieten sich demnach Long-Einstiege an.

