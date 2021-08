Versus Systems versorgte bei der MLS All-Star Skills Challenge 2021 die Fans zuhause und im Stadium mit bester Unterhaltung

Versus bespielte am Dienstag, den 24. August mit seiner Fan-Engagement-Technologie gleich mehrere Sportkanäle und sorgte bei den Fans im ‚Banc of California‘-Stadion für Begeisterung

LOS ANGELES, 25. August 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei der MLS All-Star Skills Challenge 2021 von AT&T 5G, die am Dienstag, den 24. August 2021 im ‚Banc of California‘-Stadion in Los Angeles über die Bühne ging, für das ‚Fan-Engagement‘ der Zuseher im Stadium und zuhause verantwortlich zeichnete. Während der ‚Skills Challenge‘, die in der Nacht vor dem ‚MLS All-Star Game‘ abgehalten wurde, duellierten sich die acht besten Spieler der MLS mit einem achtköpfigen Team aus Spitzensportlern der LIGA MX in fünf unterschiedlichen ‚Field Challenges‘, bei denen die Spieler ihre Fertigkeiten in den Disziplinen ‚Shooting‘, ‚Touch‘, ‚Cross & Volley‘, ‚Passing‘ und ‚Crossbar‘ unter Beweis stellten.

Die ‚Skills Challenge‘ wurde in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika von den führenden Sportkanälen übertragen, und zwar von FS1, TUDN (wird von 50 % des Fußballpublikums in den USA frequentiert) sowie vom TV-Sender ESPN in den lateinamerikanischen Ländern. Über einen QR-Code, der auf dem Bildschirm angezeigt wurde, konnten die Fans von ihren Mobilgeräten aus auf die XEO-Plattform von Versus zugreifen und an der Fan-Umfrage teilnehmen, mit der sie ihre MLS- und LIGA MX-Favoriten unterstützten. Zu den interaktiven Erlebnissen der Fans im ‚Banc of California‘-Stadion zählten auch Spiele wie Skeeball und Soccer Shuffle.

„Es begeistert uns, dass wir bei der MLS Skills Challenge 2021 mit dem Engagement der Fans direkt im Stadium betraut wurden, wo die Fans live miterleben konnten, wie einige der größten Stars im Fußball ihre phänomenalen Ballkünste zum Besten gaben. Mit dieser Veranstaltung wurde das wachsende Kräftemessen zwischen MLS und LIGA MX quasi auf die nächste Stufe gehoben. Es ist großartig, dass wir hier unser erstklassiges Know-how, wie man solche Veranstaltungen für die Fans von MLS und LIGA MX noch unterhaltsamer und interaktiver gestaltet, unter Beweis stellen konnten“, freut sich Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems.