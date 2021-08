Der Ölpreis steigt – lohnen sich jetzt Ölaktien?

Der Ölpreis gerät kurzfristig unter Druck. Sind Ölaktien dennoch eine lukrative Anlageidee? Darüber erfährst Du mehr im neuen SD TALK.Die Angst vor einer Konjunkturschwäche ist erst einmal verflogen – das entspannt die Lage am Ölmarkt. Auch weil die OPEC-Länder ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Öl produzieren werden.Deutliche Korrektur wie bei Gold und SilberMaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lasten auf der Wirtschaft und damit auf der Ölnachfrage. Die Sorgen vor einem Ölpreis von über 80 US$ verschwinden zunehmend. Ähnlich wie der Gold- und der Silberpreis hat nämlich auch der Ölpreis in der jüngsten Vergangenheit deutlich korrigiert.