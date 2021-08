Corporate News Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021 durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Nach dem Übergangsjahr 2021 ist für 2022 die Rückkehr in die Gewinnzone geplant.

DGAP-News: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartalsergebnis Norddeutsche Steingut AG: Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021 durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Nach dem Übergangsjahr 2021 ist für 2022 die Rückkehr in die Gewinnzone geplant. 25.08.2021 / 13:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Q1 2021: Vertriebsaktivitäten durch dritte Corona-Pandemiewelle gebremst

- Seit April 2021 liegen Konzernumsätze auf bzw. oberhalb des Vorjahresniveaus. Per 30. Juni 2021 den Umsatzrückstand bis auf ca. 3 % zum Vorjahr aufgeholt.

- Aufrechterhaltung der Prognose für das Transformationsjahr 2021: Deutliche Ergebnisverbesserung erwartet

- Rückkehr in die Gewinnzone für 2022 geplant

Bremen, 25. August 2021 - Die Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) blickt auf ein operativ noch durch die Corona-Pandemie belastetes erstes Halbjahr 2021 zurück, das jedoch ganz im Zeichen der fast komplett umgesetzten gesellschaftlichen Umstrukturierung der Norddeutsche Steingut AG und ihrer Tochtergesellschaften stand.

Die Optimierung der Formalorganisation der Steuler Fliesensparte schreitet planmäßig voran. Nach den beiden per 11. Juni und 30. Juli 2021 beschlossenen Sachkapitalerhöhungen wird das Grundkapital der Norddeutsche Steingut AG (nach der noch ausstehenden Handelsregistereintragung letzterer Sachkapitalerhöhung) 8.937.012,97 € betragen. Ausstehend ist jetzt noch die Umbenennung der Norddeutsche Steingut AG in die Steuler Fliesengruppe AG. Für die erforderliche Satzungsanpassung wird noch die Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 26. August 2021 benötigt.