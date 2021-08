Gilead Sciences wieder übern EMA 200

Nach dem Kurssturz der Gilead-Aktie zwischen 2015 und Mitte 2017 auf rund 65,00 US-Dollar hat sich der Wert in diesem Bereich eingependelt, auf der Oberseite wird die Aktie um 86,00 US-Dollar begrenzt. Nach dem Ende 2020 noch ein frisches Mehrjahrestief etabliert wurde, wechselte der Trend und erlaubte es zunächst in den Bereich des EMA 200 bei 69,19 US-Dollar zuzulegen. Vor wenigen Wochen kam es zu einem Ausbruch und Folgekaufsignal in Richtung 74,00 US-Dollar. Theoretisch besitzt der Wert aber noch viel höheres Kurspotenzial innerhalb der laufenden Aufwärtsbewegung, wie die charttechnische Auswertung der letzten Kaufwelle belegt.

Ziel um 80 USD

Gelingt es die vor Wochenhochs bei 73,33 US-Dollar zu knacken, könnte weiteres Kurspotenzial an rund 75,00 und darüber sogar an die nächstgrößere Widerstandszone aus Anfang 2021 um 79,30 US-Dollar freigesetzt werden. Für diesen Fall würde sich dann ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat DV36XX anbieten. Rücksetzer finden dagegen um 70,00 US-Dollar Ziele vor. Aber erst unterhalb des EMA 200 dürfte sich das Bild wieder zunehmend Eintrübung und würde auf Abschläge auf 67,18 US-Dollar hindeuten.