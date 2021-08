Mynaric veröffentlicht die nächste Generation ultraschneller, skalierbarer optischer Kommunikationsterminals für Satellitenanwendungen

COLORADO SPRINGS, Colorado, 25. August 2021 - Mynaric hat auf dem 36. jährlichen Space Symposium sein Weltraumterminal der nächsten Generation vorgestellt und setzt damit sein Engagement für die Industrialisierung der Laserkommunikationstechnologie für den Luft- und Raumfahrtmarkt fort. Das CONDOR Mk3 wird das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens um eine in Massenproduktion herstellbare, kleinere, leichtere und stromsparende Option erweitern, die als Reaktion auf die Rückmeldungen von Kunden und der Industrie zum SDA-konformen Mk2-Vorgänger des neuen Produkts entwickelt wurde. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es bereits einen Erstkunden für das neu vorgestellte Produkt gewonnen hat. Der ungenannte Kunde wird voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2022 erste Lieferungen erhalten und hat sich Optionen für bis zu 20 Einheiten gesichert.

"Es besteht ein wachsender Bedarf an leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Verbindungen mit hoher Bandbreite im und aus dem Weltraum", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Mit unserem Weltraumprodukt der neuesten Generation sind wir stolz darauf, Teil der Formel für die Schaffung von Lösungen zu sein, die diesen Bedarf decken. Die CONDOR Mk3 Terminals können in Serie produziert werden, was sie erschwinglich macht und einen groß angelegten Einsatz mit kurzen Vorlaufzeiten für eine Vielzahl von Raumfahrtanwendungen ermöglicht."

Der Schlüssel zum Markteintritt des Mk3 ist seine Skalierbarkeit sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei der Produktion. Mit konfigurierbaren Datenraten zwischen 100 Mbit/s und 100 Gbit/s gewährleistet das Terminal sowohl standardisierte Kompatibilität mit den Anforderungen der SDA als auch höhere Geschwindigkeiten für verschiedene Missionen. Darüber hinaus gewährleistet das Engagement und die Investition von Mynaric in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten und in Deutschland ein skalierbar hergestelltes Terminal, das sowohl kurze Vorlaufzeiten als auch Erschwinglichkeit bietet.