Berlin (ots) --

Freiwillige Selbstverpflichtungen der Lebensmittelindustrie mit Blick aufKindermarketing sind unzureichend. Zu diesem Ergebnis kommt eine Marktstudie,die die Verbraucherorganisation foodwatch gemeinsam mit der Deutschen AllianzNichtübertragbare Krankheiten (DANK) am Mittwoch vorgestellt hat. Demnachenthalten nach wie vor 242 von 283 untersuchten Kinderprodukten (85,5 Prozent)zu viel Zucker , Fett oder Salz. Sie sind nach Kriterien derWeltgesundheitsorganisation (WHO) unausgewogen und sollten eigentlich gar nichterst an Kinder vermarktet werden.Die Studie umfasst Produkte von insgesamt 16 Lebensmittelkonzernen, die eineSelbstverpflichtung zu verantwortungsvollerem Kindermarketing ("EU Pledge"),unterschrieben haben - darunter Nestlé, Danone und Unilever. Bereits 2015untersuchte foodwatch das Sortiment dieser Unternehmen - mit ähnlichem Ergebnis:Damals verfehlten 89,7 Prozent der Produkte die WHO-Empfehlungen."Produkte, die mit Comicfiguren, Online-Gewinnspielen und Spielzeugbeigaben anKinder beworben werden, sind in erster Linie Zuckerbomben und fettige Snacks.Daran haben weder die freiwillige Selbstverpflichtung für einverantwortungsvolleres Kindermarketing noch das Zuckerreduktionsprogramm derBundesregierung etwas geändert" , erklärte Oliver Huizinga, Kampagnendirektorbei foodwatch."Fehlernährung ist bereits im Kindesalter weit verbreitet: Junge Menschen essendeutlich zu wenig Obst und Gemüse und zu viele Süßigkeiten und Snacks. DieWerbung für Lebensmittel hat schädliche Auswirkungen auf das Essverhalten vonKindern und Jugendlichen und fördert die Entstehung von Übergewicht" , erklärtProf. Berthold Koletzko, Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit an derKinderklinik der Universität München."An Kinder gerichtete Werbung für Dickmacher ist kein Kavaliersdelikt, sonderneine Gefährdung der kindlichen Gesundheit" , warnte Barbara Bitzer,Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und Sprecherin derDeutschen Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK), einem Zusammenschlussvon 23 wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, Verbänden undForschungseinrichtungen. "Die Bundesregierung muss sich von der Strategie derFreiwilligkeit verabschieden und in der kommenden Legislaturperiode Werbung für