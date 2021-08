Ölpreise steigen leicht - API meldet Bestandsrückgang

Anzeige

London 25.08.2021 - Die Ölpreise verzeichnen am Mittwoch leichte Kursgewinne, bereits zuvor zeigt sich eine deutliche Erholung. Brent-Rohöl notiert weiterhin über der Marke von 70 USD.



Das private American Petroleum Institute meldete für die vergangene Woche einen Rückgang der Rohölbestände in den USA um 1,6 Mio. Barrel. Weiterhin sollen die Benzinbestände um 985.000 Barrel gesunken sein, die Bestände der Destillate sind demnach um 245.000 Barrel gesunken. Die Bestände am wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma sollen um 485.000 Barrel gesunken sein.